Turismo, è ufficiale: oltre 1 milione di presenze

Il milione di presenze superato di oltre 10mila unità, si attende la Bit per la divulgazione dei dati relativi ai turisti che hanno scelto la spiaggia di velluto nel 2024. ‘Una Rotonda sul mare, il nostro disco che suona…’ e quel disco continua a suonare ininterrottamente dal 1964 anno in cui Fred Buongusto ha inciso la canzone che ha fatto innamorare decine di generazioni. E la Rotonda a Mare resta il simbolo della città che nel 2024 si è confermata regina del turismo marchigiano facendo il pieno di presenze, anche fuori stagione. La notizia è stata data dal primo cittadino proprio nel gioiello sospeso tra cielo e mare, durante la serata dedicata agli imprenditori locali. Una spiaggia di velluto che entra nell’olimpo delle città che registrano più presenze turistiche, grazie ai numerosi eventi che hanno contribuito a contraddistinguere l’estate senigalliese: uno su tutti il 30° raduno delle Harley Davidson, un evento itinerante che quest’anno sarà sostituito da altre iniziative di grande rilievo.

Mare anche fuori stagione: primo obiettivo, San Valentino. Le spoglie del Santo si trovano in città dal 1800. Durante il pontificato di Pio IX, infatti, il Vicario di Roma donò le reliquie di san Valentino al cardinale Domenico Lucciardi, che, a sua volta le regalò alla chiesa del Carmine il 19 febbraio 1853. Il culto di San Valentino come patrono degli Innamorati è cresciuto nel secoli ed oggi la festa è motivo di grande festa in tutti i paesi anglosassoni e in America. Senigallia non si tira indietro concentrando l’attenzione però sul senso religioso della festa: ogni anno alla chiesa del Carmine il 14 febbraio si tiene alle 19,15 la preghiera degli innamorati. Si punta su ogni segmento turistico per destagionalizzare e il turismo religioso, oltre a quello sportivo sono sicuramente segmenti da coltivare se si vogliono aumentare i turisti fuori stagione. La città si è mostrata in tutta la sua bellezza durante le festività natalizie, quando un mare di luci la hanno resa ancora più bella.

Da tempo meta enogastronomica, ad illuminare Senigallia sono anche le Cinque Stelle Michelin concentrate in otto chilometri di lungomare, oltre ai tanti ristoranti e trattorie del centro storico premiati dalle numerose guide di settore. E poi città palcoscenico di Fiction, una ‘Alex Bravo poliziotto a modo suo’ pronta ad essere trasmessa sulle reti Mediaset ed un’altra che già dalla prossima settimana allestirà i set proprio per le vie del centro e sul lungomare. Intanto si gode il plauso degli spettatori del programma ‘Quattro Ristoranti’, la puntata trasmessa su Sky lo scorso 19 gennaio è stata una grande pubblicità per la città che è apparsa in tutto il suo splendore, pronta ad ospitare turisti per raggiungere nuovi record e confermare così il titolo di ‘Regina delle Marche’, puntando ad aumentare il numero di turisti migliorando i servizi e arricchendo il calendario annuale con tante nuove iniziative e attrazioni.