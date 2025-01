"Tutte le nostre proposte bocciate. Così non si fa il bene della città"

In un comunicato congiunto i gruppi di minoranza Pd, Avs, Vivi e Vola Senigallia tornano sull’approvazione del bilancio durante l’ultimo consiglio comunale.

"Un ultimo consiglio comunale del 2024 in cui si bocciano tutte le proposte fatte dai gruppi Pd, Avs, Vivi, Vola non è un buon augurio per il nuovo anno per Senigallia: è invece il segno inequivocabile di un’amministrazione che non ha ancora capito cosa significa scegliere per la città e per i cittadini tutti – scrivono in un comunicato congiunto –. L’affossamento delle proposte fatte dai gruppi per la diminuzione delle tasse, il diritto alla casa, il sostegno alle famiglie e il potenziamento dei dispositivi di sicurezza e prevenzioni comuni, è il solito ingiustificabile atteggiamento di una amministrazione che rifiuta a priori le proposte che la minoranza fa per la città, che non governa quindi per i cittadini. Continueremo a combattere per difendere le fasce più bisognose, lo sviluppo economico, la sostenibilità sociale ed ambientale del nostro territorio, punti chiave del programma politico del centrosinistra, assenti nei documenti programmatici di bilancio così come da ogni azione gestita da questa amministrazione".