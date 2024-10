"Tutte le partite sono insidiose. Meglio non guardare la classifica"

Meglio non guardare la classifica: il derby con la Civitanovese secondo Massimo Gadda è assolutamente pericoloso: "E’ un campionato equilibrato, tutte le partite nascondono insidie e sorprese, a maggior ragione i derby – spiega il mister –. E la Civitanovese ha giocatori di spessore, Capecci, Esposito, Visciano, Padovani, Brunet, sono giocatori forti per la categoria. Indipendentemente dal momento che vivono loro è una partita tutta da giocare, che presenterà tante difficoltà". Ecco che gara si attende: "Il campo tiene bene e dovrebbe reggere la pioggia, siamo chiamati a fare la partita, giochiamo in casa, dobbiamo e vogliamo riscattare la sconfitta di Teramo, e non credo che troveremo una Civitanovese rinunciataria perché davanti ha giocatori interessanti. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto dove chiaramente noi saremo chiamati a prendere l’iniziativa". Gadda ritorna poi sull’ultima sfida, quella che ha visto l’Ancona cadere di misura a Teramo: "In settimana abbiamo ripreso a lavorare in maniera serena, abbiamo analizzato gli errori di Teramo, abbiamo rivisto la partita a video. Se togliamo i primi venti minuti del secondo tempo in cui abbiamo obiettivamente rischiato di andare sotto di due o tre gol, perché il Teramo di occasioni ne ha avuto parecchie, per il resto la squadra ha fatto una partita dignitosa, soprattutto nel primo tempo. A volte queste cose capitano e non si riesce a dare una spiegazione. Questo per l’Ancona resta un inizio di campionato positivo, per tutto, per quello che ha fatto vedere la squadra in campo, anche se avrebbe potuto avere qualche punto in più, così come per quello che sta facendo la società. Stiamo lavorando tantissimo". Quindi i dettagli della gara odierna: "Magnanini farà parte degli undici, ha recuperato dalla distorsione alla caviglia che l’ha costretto a uscire domenica scorsa, ma è a posto e gioca dall’inizio. Poi torna Marino, un ragazzo giovane che è arrivato da una situazione un po’ particolare, in C con l’Altamura, ma lo scorso anno a Ravenna ha fatto un grandissimo campionato. E mi piacerebbe far giocare Pecci dall’inizio, abbiamo due diffidati, magari al posto di uno dei due. Davanti ci saranno Martiniello e Belcastro. Amadori e Sambou sono delle belle risorse, giocando poi anche mercoledì prossimo a Termoli sicuramente ci sarà spazio anche per loro. Come dietro, dove Bellucci e Rovinelli sono risorse importanti per le prossime partite". g.p.