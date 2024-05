Tutti pazzi per il Marchese del Grillo

Importante gradimento di pubblico per i festeggiamenti del 310esimo compleanno del Marchese Del Grillo. Lunga fila per accedere alla serata dedicata allo stand-up comedy, con alcuni che sono rimasti fuori dallo splendido Teatro Gentile di Fabriano. Ad attrarre i numerosi spettatori, oltre all’esibizione del comico romano Alberto Farina, direttamente da Colorado e Only Fun, il nuovissimo format del contest comico "Te stamo a cercà!" guidato dal direttore artistico Dario Cassini, che ha visto sfidarsi circa 20 giovani talenti emergenti provenienti dal nord al sud Italia.