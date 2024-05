Un addetto alla vendita e anche al magazzino

Un operatore di vendita. Data scadenza: 06/05/24. Codice offerta 447848/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Azienda operante nel settore della vendita al dettaglio/ingrosso packaging, cibo e bevande situata in Ancona ricerca un addetto/a alla vendita e al magazzino. Richiesta proprietà di linguaggio e relazione con il cliente, buona conoscenza della lingua inglese, domicilio (indispensabile) nel comune di Ancona e provincia, patente b (automunito/a). Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Preferiti candidati con età compresa tra 20 e 29 anni. Tipologia contrattuale: da definire sulla base delle competenze dei candidati. Orario di lavoro: tempo pieno (7 ore giornaliere) o part-time (20 ore settimanali). No festivo. Per candidarsi inviare il curriculum a info@075cl.com.