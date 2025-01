"Un anno dedicato ai più giovani. Tanti controlli nelle zone a rischio"

La Festa di San Sebastiano è stata l’occasione per Barbara Assanti, comandante della Polizia Locale di Senigallia, per fare un bilancio dell’attività del 2024: "È stato un anno dedicato ai giovani". Aumentano gli incidenti, ma calano quelli con feriti. Raddoppiano le auto senza assicurazione e le mancate revisioni dei veicoli, crescono anche le sanzioni per l’alta velocità.

"Una parte molto importante del nostro lavoro è stata dedicata ai giovani. Abbiamo organizzato incontri serali nei luoghi della movida, grazie anche alla preziosa collaborazione della Croce Rossa, incontri nelle scuole per parlare di sicurezza stradale ma anche di legalità e di stili di vita sani. Abbiamo incontrato oltre 2.200 studenti delle scuole e centinaia di giovani nelle piazze e nei luoghi di aggregazione. La nostra sede è sempre aperta a tutti coloro che vogliono chiedere il nostro contributo. Non dimentichiamo la collaborazione con l’Ast. Anche quest’anno abbiamo tenuto incontri ai corsi di preparazione al parto per parlare con i futuri genitori di sicurezza stradale dei bambini. Siamo in stretto contatto con tutte le Associazioni che promuovono eventi sul territorio, affinché si svolgano in sicurezza, basti pensare alle gare sportive su strada, ai mercati, alle fiere" spiega il Comandante Assanti.

Quest’anno è stata intensificata l’attività di vigilanza di quartiere e delle frazioni: 848 i controlli sistematici dei punti sensibili e a maggior frequentazione da parte dei cittadini, ma anche sicurezza urbana sui minori nei luoghi in cui si esplicano le loro attività (67 controlli sulla somministrazione di alcool, tabacco a minori e sul gioco d’azzardo). Raddoppiati rispetto al 2023, anche i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti: "Sono stati 131 – prosegue la Comandante Assanti – abbiamo raddoppiato anche i controlli sulla corretta manutenzione dei fossi e sulle arature dei campi, sonno stati 57 i controlli per ridurre il rischio idrogeologico". Controllati anche molti pubblici esercizi e attività commerciali. Abbiamo intensificato i controlli delle occupazioni abusive di suolo pubblico (65 verbali). Sono stati controllati 38 hotel e strutture ricettive. "Abbiamo rilevato 310 incidenti stradali. Purtroppo, il numero degli incidenti non scende, ma sono calati quelli con feriti. Sempre troppo alto il numero degli incidenti con lesioni fatali sul nostro territorio"- conclude.