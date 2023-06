Un assistente sociale per ufficio Comune ATS8

Si cerca un assistente sociale. Codice offerta 1354475. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Senigallia. Email: [email protected] PEC [email protected] Telefono: 0719959104. Lavoro dipendente. Cooperativa sociale con sede a Senigallia, ricerca un assistente sociale territoriale nel Comune di Ostra Vetere ufficio comune ATS8. Si occuperà della domanda del cittadino in situazione di difficoltà, si prenderà cura delle famiglie e del territorio in una logica di integrazione di risorse e di coesione sociale. Progetterà e realizzerà azioni di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno o disagio individuale, familiare e comunitario. Monte ore settimanali previste 12. Disponibilità immediata, automunito con domicilio preferibilmente nei limitrofi di Ostra Vetere. Titolo preferenziale iscrizione all’albo degli assistenti sociali. Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 19806). Per candidarsi, inviare il curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: [email protected]