Un commesso per negozio con conoscenza dell’inglese

Un commesso di negozio. Data scadenza: 21/01/24. Codice offerta 526582/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro dipendente. Gioielleria di Agugliano ricerca un commesso/a di negozio con esperienza. Conoscenze tecniche: computer, social, materiale in esposizione. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Patente b (automunito/a) e disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Saranno preferiti candidati/e con buona conoscenza della lingua inglese e con età superiore a 18 anni. Lavoro a tempo determinato trasformabile o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali) o part-time (24 ore settimanali). Curriculum a centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it.