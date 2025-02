Un etto di droga in casa: pusher arrestato

Continua il contrasto alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti, in tutto il territorio senigalliese, da parte delle forze dell’ordine.

Nel corso dello scorso weekend, sabato per la precisione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di trent’anni, originario della spiaggia di velluto, in quanto responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito ad un’intensa attività di indagine e ad un attento e continuo controllo del territorio. Un impegno mirato, quello operato dai militari, per contrastare lo spaccio di droga. Il giovane senigalliese è stato sottoposto a perquisizione domiciliare; nella sua abitazione infatti, è stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish, denaro in contante e strumenti per il confezionamento delle sostanze.

Tutti elementi che fanno presumere che l’attività di spaccio sia ben avviata sulla Spiaggia di velluto.

Nel corso della mattinata di ieri, il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto del giovane di Senigallia, disponendo per il trentenne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.