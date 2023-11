Un libro sui dieci Papi marchigiani attraverso ricerche e curiosità

Un libro sui dieci Papi marchigiani, ricco di aneddoti e curiosità. A scriverlo, è stato il fidardense Enrico Cetrari, che presenterà il volume domani, alla pinacoteca comunale di Porto Recanati. I proventi realizzati dalla vendita del testo saranno integralmente devoluti al centro Papa Giovanni XXXIII di via Madre Teresa di Calcutta, che si occupa di persone con disabilità. "Tutto è nato durante il periodo della pandemia, quando ho rispolverato la mia passione per la storia dei Pontefici marchigiani – spiega l’autore – Ho cominciato a catalogare e a rielaborare gli appunti delle mie ricerche con un linguaggio semplice, estrapolando gli aspetti umani e famigliari di questi illustri marchigiani". Una lettura scorrevole quella del libro dal titolo ´I Papi marchigiani, curiosità e fatti storici´, ricca di immagini a colori. "Non ci si addentra nel complesso mondo teologico delle encicliche, ma si fotografano la storia, le vicende personali e le fragilità umane dei pontefici", nonché l’ambizione visionaria di creare grandi opere. Tutte caratteristiche, queste, del "carattere marchigiano. Cetrari ci fa fare una galoppata nella storia, presentando le abitudini vigenti nei secoli bui della Roma pontificia dal ‘500 all’800. Non mancheranno particolari curiosi sui regnanti e accenni alle trasformazioni sociali e geografiche nei territori vaticani.

Nicolò Moricci