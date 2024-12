Un Natale tra mercatini e fabbrica di cioccolato

La fabbrica di cioccolato per i bambini, i mercatini di Natale già da venerdì prossimo in centro e non solo, il Capodanno in piazza con gli anni ‘90 e le befane volanti in piazza del Comune. Con l’accensione delle luminarie ieri la giunta Ghergo ha ufficializzato il calendario di iniziative natalizie, realizzato in collaborazione con "numerosi partner del territorio" e "pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, valorizzando tradizioni e cultura". Al via venerdì i mercatini di Natale che, nel chiostro di San Nicolò, nel centro storico e in altre location come il Castello di Precicchie e il chiostro della Cattedrale, con prodotti artigianali e specialità gastronomiche. "Un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste e promuovere le eccellenze del territorio".

Da sabato prossimo al 15 dicembre poi il Fabriano Film Fest XIII al cinema Montini, mentre il 29 dicembre il musical "Aladin", con doppia replica alle 17 e alle 21, intratterrà il pubblico con 18 brani originali e una narrazione emozionante. L’8 dicembre alle 17,30 sarà acceso il grande albero di Natale in piazza del Comune con la presentazione di un panettone speciale, da 25 chili, realizzato da Maurizio Tentella di Spacedelicious in collaborazione con l’azienda dolciaria Flamigni.

"Un evento questo – spiegano dal Comune - reso possibile grazie al sostegno e alla generosità di alcune eccellenze del territorio: Osteria San Biagio, lo Sverso, Giorgio Poeta, gioielleria Pesci, ristorante Marchese del Grillo, Vanio tipica norcineria artigianale, che hanno collaborato alla sponsorizzazione". Una novità attesa è la Fabbrica di Cioccolato, in programma dal 27 al 29 dicembre in centro. Laboratori e attività per un viaggio interattivo nel mondo del cioccolato, pensato soprattutto per i più piccoli.

"Particolare attenzione è stata riservata ai bambini, con attività creative e laboratori pensati per stimolare la fantasia e avvicinarli alle tradizioni natalizie" spiega l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. Alla Pinacoteca, in Biblioteca e al Museo della Carta, i piccoli partecipanti potranno creare alberi di Natale, biglietti di auguri, ghirlande e libri personalizzati, o inventare storie e scoprire il fascino della narrazione attraverso le immagini. La notte di Capodanno, organizzata dall’Avis di Fabriano insieme al Comune si svolgerà in piazza del Comune dalle 22 alle 2 a ingresso libero. Sarà animata dal format musicale "Super90", sull’onda dei grandi successi degli anni ‘90, trasformando la piazza in una suggestiva pista da ballo. Il primo gennaio al Teatro Gentile il "Concerto per la Pace" celebrerà l’inaugurazione del restaurato organo del teatro e lascerà anche spazio alla danza. Il 6 gennaio la chiusura con il tradizionale spettacolo delle Befane Volanti in piazza del Comune.

Sara Ferreri