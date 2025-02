Un nuovo incidente in via Coppi. Cresce la rabbia dei residenti

Una zona ad alto rischio per la viabilità e, di conseguenza anche per i pedoni. Ci riferiamo a via Coppi dove è stato investito lo studente nei giorni scorsi. Proprio ieri si è verificato un altro schianto a poche ore dal grave investimento del 17enne che stava andando a scuola ed è finito in ospedale in gravi condizioni. I residenti di tutta via Coppi lamentano auto che sfrecciano a tutta velocità nonostante la zona densamente popolata e ricca di attività. Una situazione che rappresenta anche un rischio quotidiano per i pedoni.

E proprio tre giorni fa il 17enne si stava recando a scuola, cartella in spalla, quando poco dopo le 7.30, è stato investito in via Coppi, non distante dalla rotatoria di via Grecia. Il giovane, infatti, è stato centrato da un’utilitaria. Il ragazzo ferito è stato prontamente soccorso dai presenti, nonostante il forte choc generale, compreso quella della donna che si trovava al volante del mezzo. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i soccorritori del servizio del 118, la Croce Gialla di Chiaravalle, oltre ai carabinieri del posto per disciplinare i primi rilievi e condurre gli accertamenti del caso.