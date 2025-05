Tragedia sfiorata per due operai, in bilico sul cestello a 10 metri

Ancona, 28 maggio 2025 – In bilico, ad una altezza di dieci metri, su un cestello di un elevatore meccanico dove erano saliti per rimuovere dei cornicioni pericolanti da un palazzina. Ci sono rimasti per quasi mezz’ora due operai di una ditta edile, ieri mattina, lungo la discesa di via Bernabei, appena superato l’arco di Carola, in centro storico. Hanno visto la morte in faccia e solo per un caso fortuito la giornata di lavoro non si è trasformata in una tragedia. Il destino ha voluto che la piattaforma aerea su cui si trovavano si è incagliata in una finestra chiusa a muro, posizionata al terzo piano del palazzo all’altezza del civico 10, diventando la loro ancora di salvezza. Se il muro su quel punto fosse stato liscio il cestello, con a bordo i due muratori, sarebbe precipitato a terra insieme al braccio meccanico che lo sorreggeva.

Erano le 9.45 quando il camioncino, parcheggiato sul lato sinistro della via, con il muso rivolto in discesa, e adibito ad elevatore, ha iniziato a scivolare in avanti. La parte dell’elevatore era stata assicurata a terra con quattro bracci di ferro che fungevano da gambe per la piattaforma. Mano a mano che il cestello saliva però avrebbe perso aderenza con i sanpietrini della via tanto che il camioncino si è impennato sul retro iniziando a muoversi e facendo inclinare il braccio meccanico a cui era attaccato il cestello degli operai. In uno studio di ingegneria che si trova a pochi passi da dove il camioncino stava parcheggiato, una dipendente ha iniziato a sentire delle grida. “Ohhh, ohhh, che succede”, hanno urlato i due operai.

Poi si è sentito il cigolio del mezzo che si spostava. La via era stata chiusa dalla mattina per permettere al mezzo di lavorare senza che passassero le automobili. Anche questa una fortuna. In pochi minuti si sono affacciati diversi residenti e passanti rimasti a distanza. I colleghi degli operai rimasti a terra hanno chiamato il 112 per segnalare il pericolo del ribaltamento del camioncino e la posizione in cui si trovavano i due muratori. Sul posto è arrivato un mezzo dei vigili del fuoco che ha messo prima in sicurezza il mezzo a terra, assicurandolo con dei cavi per non farlo ulteriormente scivolare a valle poi, con l’autoscala, i pompieri hanno raggiunto il cestello in alto dei due operai mettendoli in salvo sulla loro piattaforma.

Quando hanno toccato terra i due muratori erano molto provati e hanno chiesto un bicchiere d’acqua. Non erano feriti. In via Bernabei è arrivata anche la polizia locale. Il camioncino con l’elevatore sono stati poi portati via. Sui sanpietrini c’erano i segni dello scivolamento, lungo tre metri. Gli operai avevano quasi concluso il lavoro, sulla facciata opposta a quella dove il cestello si è incagliato. La settimana scorsa infatti erano caduti dei grossi pezzi di cornicione e il condominio ha incaricato una ditta per rimuovere tutte le parti pericolanti.