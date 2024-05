Un operatore per la gestione delle richieste dei clienti

Un addetto al customer service. Data scadenza: 24/05/24. Codice offerta 215318/5. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Il gruppo Frentauto ricerca per la sede di Ancona un operatore/trice servizio clienti. Mansioni: gestire le richieste dei clienti, ricontattare la clientela per verificare il grado di soddisfazione, intrefacciarsi con la funzione marketing. Conoscenze: discreta conoscenza del pacchetto office e di excel; età preferibilmente compresa tra i 19 e i 50 anni. Titolo di studio: diploma di scuola superiore. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Preferiti candidati/e domiciliati/e in Ancona. Tirocinio extracurriculare retribuito tempo pieno (8.30-12.30/14.30-18.30), durata 6 mesi. N.b.: trattandosi di percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi inviare il curriculum a info@gruppofrentauto.com.