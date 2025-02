Un percorso dell’amore per la festa di San Valentino

"Innamorati a Senigallia", in città una settimana dedicata agli innamorati. Dal 14 al 16 febbraio, tre iniziative offriranno l’occasione di condividere emozioni e riflessioni sui sentimenti. Ma già da questo week-end le coppie di innamorati che passeggiano per le vie del centro possono fermarsi e scattarsi un selfie in uno dei cartelli installati in quello che è stato trasformato in un vero e proprio percorso dell’amore.

Non è da meno il lungomare con i cuori luminosi allestiti nel pontile della Rotonda a Mare. Il primo appuntamento, "Parliamo l’Amor" è in programma il 14 febbraio in Piazza Roma dalle 16 alle 19. Un’occasione per lasciarsi ispirare da messaggi d’amore, piccoli pensieri che invitano a riflettere sul valore dei legami affettivi. Contemporaneamente, stesso luogo e stessa ora, "Apriamo il Cuore" darà la possibilità ai partecipanti di lasciare una propria dedica sulla parete dell’amore, un gesto simbolico per esprimere sentimenti e desideri.

"Scopriamo insieme l’Amore" è invece l’iniziativa che accompagnerà i visitatori in un’esperienza diffusa per le vie della città dal 14 al 16 febbraio. Un percorso alla scoperta di messaggi nascosti, pensato per guidare chi partecipa in un viaggio tra i luoghi di Senigallia. Un’importante iniziativa per far tornare a vivere la città e attirare turisti fuori stagione.

Una festa per celebrare anche le spoglie del Santo che si trovano in città dal 1800. Durante il pontificato di Pio IX, infatti, il Vicario di Roma donò le reliquie di san Valentino al cardinale Domenico Lucciardi, che, a sua volta le regalò alla chiesa del Carmine il 19 febbraio 1853. Il culto di San Valentino come patrono degli Innamorati è cresciuto nel secoli ed oggi la festa è motivo di grande festa in tutti i paesi anglosassoni e in America.

Senigallia non si tira indietro concentrando l’attenzione però sul senso religioso della festa: ogni anno alla chiesa del Carmine il 14 febbraio si tiene alle 19,15 la preghiera degli innamorati. Un appuntamento ormai consolidato sulla spiaggia di velluto aperto ai tanti fedeli che ogni anno attendono la benedizione ‘speciale’. Tante anche le offerte ‘romantiche’ nelle strutture recettive a due passi dal centro dove rilassarsi nel centro benessere, ma anche tante le possibilità di assaggiare le eccellenze enogastronomiche offerte dai ristoranti e i tanti locali del centro storico e del lungomare.

Tutto all’insegna di quall’offerta turistica che non si ferma neanche in inverno.