È in programma sabato 4 gennaio dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 17, in piazza Pergolesi a Jesi, ‘Un pianoforte per Pergolesi’, una maratona musicale gratuita e aperta a tutti per celebrare il grande artista, autore di opere immortali quali – tra le altre – lo ‘Stabat Mater’ e ‘La serva padrona’. Ad organizzarla la Fondazione Pergolesi Spontini, in collaborazione con il Comune.

I partecipanti avranno a disposizione un pianoforte a mezza coda e 15 o 30 minuti di tempo per esibirsi nel programma musicale che preferiscono. Potranno esibirsi come solista, ma anche in duo o in trio, insieme al proprio ensemble o coro. L’importante è che tutto sia in acustico, senza amplificazione. Potranno partecipare anche i minorenni, ma se accompagnati da un genitore.

Per partecipare basta iscriversi entro martedì prossimo (31 dicembre) inviando il modulo di adesione via mail a marketing@fpsjesi.com. I posti sono limitati. In caso di maltempo l’iniziativa si sposterà all’interno della Chiesa di San Nicolò.