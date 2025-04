Un piccolo robot da costruire. Così si aiutano i baby pazienti

Costruire un piccolo robot, con il supporto dell’intelligenza artificiale, per giocare ed imparare quando si è costretti in un letto di ospedale. Qualche anno fa, questo sarebbe potuto essere il sogno di ogni bambino ma oggi, al Salesi è una realtà. E questo grazie a "Edutainment4Care" il progetto di ricerca scientifica del Laboratorio dell’Informazione della Politecnica delle Marche, in partnership con la Fondazione ospedale Salesi, il Distretto 108A Lions Club, ANcybernetics (spin-off dell’UNIVPM) e Talent(PMI delle Tecnologie dell’Educazione). Il progetto, presentato ieri al Salesi, prevede l’introduzione, nel reparto di Oncologia, di dispositivi che combinano educazione e intrattenimento a misura di bambino, integrabili con sistemi di AI. "Lo scopo è coinvolgere i bambini ospedalizzati per un lungo periodo – ha detto il prof David Scardozzi del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione della Politecnica – in attività di educazione, sperimentazione e intrattenimento attraverso un tablet con il quale possono creare un piccolo robot in maniera virtuale, qualora non si possano alzare, o costruirlo materialmente e giocarci nella propria stanza o nella sala giochi".

Il tablet inoltre consentirà ai bambini di comunicare via video con i propri famigliari ed amici, affrontare quiz, sfide, vedere cartoni e tv per creare. Un tutor di intelligenza artificiale, progettato a misura di bambino, li supporterà in queste attività. Il progetto inoltre consentirà ai piccoli degenti, che per lunghi periodi sono costretti in ospedale ad interrompere la scuola, di proseguire a conoscere e ad apprendere. A guidare gli incontri ludico educativi saranno i professionisti della Fondazione Salesi appositamente formati. "Si tratta di un grande sostegno alle bambine e ai bambini, sottoposti alle terapie oncologiche e alle loro famiglie – ha evidenziato Cinzia Cocco, presidente della Fondazione Salesi – Permette di ridurre l’isolamento sociale favorendo il legame con la famiglia e si integra alla scuola in ospedale istituita al Salesi da diversi anni."

Il progetto è sostenuto dal Distretto 108A dei Lions Club e in questa fase di sperimentazione pilota durerà sino a giugno. In parallelo gli stessi sperimentatori hanno presentato un progetto europeo di ricerca ed innovazione del valore di 400mila euro che coinvolgerà 11 partner internazionali in altri ospedali europei.

Claudio Desideri