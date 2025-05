Un test rivela la droga dello stupro

Un’azienda anconetana ha messo a punto un sistema per testare le droghe dello stupro, GHB, Benzodiazepina e Ketamina, che sono inodori e incolori e provocano perdita di coscienza e abbattimento dei freni inibitori. Il test si trova in farmacia. Basta immergere il polpastrello nella bevanda, andare a bagnare tre zone del test e se questo resta di colore uguale vuol dire che non c’è droga, se cambia colore di poco c’è una presenza e se il colore diventa intenso contiene una dose pesante di droga. Può essere usato anche dopo l’assunzione, se chi l’ha fatto ha il sospetto di essere stato drogato.