"Una decisione che determina ricadute importanti sul sistema universitario e sanitario"

"Una decisione che determina ricadute così importanti e trasversali, sia sul sistema universitario regionale che su quello sanitario, non può essere certo presa in modo affrettato". Lo dice il sindaco di Loreto ed ex assessore regionale Moreno Pieroni, in merito alla proposta dell’Ateneo privato Link Campus University di aprire, nell’anno accademico 2025/26, corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Fano e Ascoli e Odontoiatria a Macerata. Manca poco alle Regionali "per poter attuare un percorso" che tuteli "il territorio" e che va intrapreso "coinvolgendo tutti i soggetti". L’altro giorno tutti i rettori delle Marche, compreso quello dell’Università Politecnica, hanno scritto una lettera al governatore Acquaroli, chiedendo un incontro urgente sulla vicenda.