Una domenica difficile, sorride solo l’Osimana. Contro la Maceratese arriva il divieto di trasferta

L’Osimana è l’unica delle nostre a uscire vittoriosa dalla domenica in Eccellenza. Pronostico rispettato da parte dei giallorossi anche se con qualche sofferenza di troppo, con un primo tempo chiuso in svantaggio contro l’ultima della classe, l’Alma Juventus Fano, Poi in un paio di minuti, a inizio ripresa, i senzatesta ribaltano i granata con la coppia Buonaventura-Alessandroni (rigore) prima del terzo sigillo firmato da Mafei.

Domenica per l’Osimana la sfida in trasferta a Macerata con tanto di divieto di trasferta per i tifosi giallorossi imposto dalle autorità dopo gli incidenti dello scorso anno fuori dallo stadio Helvia Recina prima e dopo la partita. Lo ha annunciato domenica dopo la partita il ds giallorosso Mauro Chiodini che poi commenta il ritorno alla vittoria della propria squadra. "Non era facile ricominciare dopo la grande delusione di mercoledì, dove siamo arrivati a un soffio dalla seconda finale di fila in Coppa, con tanti rammarichi soprattutto per i tifosi. Contro il Fano siamo andati in svantaggio, poi l’abbiamo ribaltata dando una dimostrazione di carattere nel secondo tempo".

Il Fabriano Cerreto si ferma dopo quattro risultati utili di fila contro un’Urbania "che è squadra di prima fascia - dice mister Caporali -. Paradossalmente nel primo tempo siamo partiti meglio, poi abbiamo commesso due errori, due disattenzioni che hanno indirizzato la partita". Terzo stop di fila per i Portuali che cadono in casa contro la Maceratese. "Peccato la disattenzione nel primo tempo che ha portato al loro gol e alle difficoltà che abbiamo incontrato nelle ripartenze - dice Ceccarelli, allenatore dei dorici - poi nella ripresa l’atteggiamento della squadra è stato quello giusto, abbiamo alzato il baricentro, pressando più alti, abbiamo avuto anche l’occasione per pareggiare, poi nel finale ci siamo un po’ sbilanciati subendo il secondo gol". I Portuali chiudono così un trittico terribile (Chiesanuova, Montecchio e Maceratese) con tre sconfitte.