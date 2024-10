Una giornata agrodolce. A sorridere è soltanto Jesi

Giornata agrodolce, con sorrisi a Jesi e delusione a Fabriano e Senigallia. La serie B di basket, fra Nazionale e Interregionale, nell’ultimo fine settimana ha regalato più amarezze che gioie alle nostre, con due sconfitte per Ristopro Fabriano (B Nazionale) e Goldengas Senigallia (B Interregionale) e una sola vittoria, quella della General Contractor Jesi che ha espugnato Roma, sponda Virtus. Era proprio iniziata bene infatti: Jesi, dopo una autentica battaglia che sembrava non voler finire mai, sabato sera avava espugnato lo storico PalaTiziano battendo la neopromossa, ma gloriosa, squadra allenata dalla bandiera romana Tonolli. Davvero una prestazione collettiva quella del quintetto di coach Marcello Ghizzinardi, che ha trovato finalmente un Berra, miglior realizzatore con 19 punti, positivo ma anche tanto altro con quattro giocatori in doppia cifra e un Di Emidio straordinario: suo il canestro decisivo ma suo anche tanto altro, con 16 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 23 in valutazione in ben 40 minuti sul parquet. Ghizzinardi ha inoltre fatto debuttare il neoacquisto Riziero Ponziani, classe 1994, ufficializzato dal club a poche ore dal match dopo qualche giorno di prova: non ha avuto tanto spazio per mettersi in mostra, chiudendo con 15 minuti in campo, 3 punti e un -2 in valutazione ma senz’altro il lungo, che ben conosce la categoria, potrà rivelarsi utile una volta salita la condizione di forma. Successo fondementale per la General Contractor che sale a quota 6 punti con 3 vittorie e 4 sconfitte, nel gruppone di centro classifica dove è rimasta invece la Ristopro, battuta domenica al PalaMacchia dalla Pielle Livorno.

Il -9 finale non rende merito alla squadra di Andrea Niccolai, che ha lottato per oltre 30 minuti alla pari contro una delle squadre più forti del girone, trovando un Pierotti stavolta meno realizzatore (9 punti) ma totale (11 assist e 12 rimbalzi, tripla doppia sfiorata): l’ultimo periodo ha visto però i toscani scappare senza che i biancoblù riuscissero a rientrare. Rispetto alla prestazione sottotono contro il Cassino, si è vista comunque una Ristopro per lunghi tratti più simile a quella autrice nelle giornate precedenti di tre vittorie consecutive.

Scendendo in B Interregionale, dove si è una giornata indietro (6° turno), deciso passo falso invece della Goldengas Senigallia che a Perugia contro il Val di Ceppo ha interrotto la ministriscia di due vittorie con una prestazione insufficiente. Si sapeva che sarebbe stata dura nel fortino di Ponte San Giovanni ma il -26 finale dice tutto su una giornata negativa.

Andrea Pongetti