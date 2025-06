Una giornata di festa tra il Palio e tanto sport

E’ una grande giornata oggi per Fabriano. Il Palio di San Giovanni Battista entra nel vivo fino a martedì 24 dopo l’apertura di ieri, giorni intensi di eventi tra spettacoli, artisti di strada, rievocazioni di combattimenti, infiorate, osterie, cortei, botteghe e laboratori, mostre e convegni, il tutto pensato per offrire al pubblico un’immersione nel passato. L’atmosfera si scalda alle 15 con l’inizio delle infiorate artistiche e alle 21 in piazza della Cattedrale con lo spettacolo del Stivalaccio teatro "Strighe maledette". Domani a mezzogiorno l’apertura delle infiorate e alle 21 in piazza del Comune la tanto attesa giostra dei giochi popolari. Lunedì sera in centro sbandieratori e musici faranno da padroni. Tutta la città è coinvolta. Anche la marchesa Maria Adelaide Capranica del Grillo, unica rappresentante ed erede dei marchesi Del Grillo, augura in bocca al lupo a tutte e quattro le Porte. Ma per onorare l’antenato Onofrio del Grillo appenderà fuori dalla finestra il drappo della Pisana.

E’ una delle rievocazioni storiche più vive e partecipate del Centro Italia, un viaggio nel 14esimo secolo, quando la città si afferma come crocevia di arti, commerci e saperi artigiani, tra carta, ferro, ceramica e pelle. Un’epoca che vede l’ascesa della famiglia Chiavelli, la nascita di una scuola pittorica rinomata e l’eredità del grande Gentile da Fabriano.

La giornata però è anche nel nome dello sport. Parte infatti oggi pomeriggio dalle 14.30 l’undicesima edizione della Festa dello Sport agli impianti sportivi di Fabriano, tra tutti lo stadio, la pista di pattinaggio, la pista ciclabile, la piscina, il PalaFermi e il PalaCesari, per una giornata di puro movimento e divertimento per tutte le età. Dalle 16 Fabriano sarà in diretta nazionale con piazza del Popolo a Roma in collegamento con tutte le città italiane che aderiscono al Giubileo dello Sport. Quella piazza si trasformerà in un grande villaggio sportivo e Fabriano sarà protagonista in tempo reale insieme a tante altre realtà sportive italiane. Ginnastica, equitazione, rugby, karate, hip hop, tennis, mountain bike, motori, twirling, danza aerea, podismo e tante altre discipline sono pronte per una prova gratuita.

Diverse le modifiche temporanee alla viabilità: da mezzogiorno alle 20.30 al parcheggio della piscina comunale divieto di sosta nelle prime 3 file (esclusi stalli per ricarica auto elettriche) per consentire l’attività sportiva di mototerapia, dalle 13 divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) fatta eccezione per i soli veicoli dell’organizzazione, soccorso e forze dell’ordine in via Campo sportivo, piazzale Petruio e via Buozzi e accessi chiusi e presidiati da personale dell’organizzazione nelle vie Moro, Dante e Buozzi.