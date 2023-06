Una mostra "senza tempo" a Jesi Ecco trecento orologi di ogni epoca

"Gli orologi sono veramente lo strumento che misura il tempo? In effetti non ho visto mai passare il tempo nei miei 44 anni di attività". A parlare è Alfredo Benigni orologiaio storico di Jesi, città che ha una grande tradizione di artigianato orafo ma anche legata agli orologi, spiega la mostra che si è appena aperta a palazzo dei Convegni lungo corso Matteotti. "Orologi senza tempo" il titolo dell’esposizione di orologi vintage e strumenti per la misurazione del tempo, allestita a palazzo dei Convegni fino a domenica prossima anche in notturna. In mostra ci sono circa 300 pezzi, da quello perfettamente funzionante del 1850 da taschino in avanti, fino ai giorni nostri. Un’esposizione di grande valore che spinge anche alla riflessione filosofica. "Non sono mai riuscito – spiega Benigni - a percepire il tempo nonostante io sia circondato da orologi che riparo e restauro. Tutte le civiltà hanno cercato di misurarlo a partire dagli egizi che erano arrivati ai 365 giorni, 360 più eventuali 5. Il tempo se lo guardi attentamente è il movimento regolare di due lancette, ma non è come il termometro. Il tempo sembra che non esista eppure scandisce le nostre giornate".

Si tratta della prima personale di Alfredo Benigni che è anche un grande collezionista. Perché una mostra? "Dopo ben 44 anni di attività ci tenevo a mettere in piedi un’iniziativa di questo tipo. Tre anni e mezzo fa in Pinacoteca avevo esposto alcuni pezzi ma questa mostra è molto più articolata. Ho voluto coinvolgere le mie due figlie Letizia che ha realizzato oggetti in ceramica ad hoc e Lucia che ha messo tutta la sua creatività. Ci tenevo a coinvolgere in questa mostra che voglio donare alla città, così come la cena per mille persone che ho ideato e realizzato negli anni scorsi". La mostra allestita a palazzo dei Convegni è a ingresso libero sarà aperta fino a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23. Sarà presente lo stesso Benigni che potrà illustrare i pezzi da collezione esposti.

Sara Ferreri