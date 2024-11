Una notte insonne e poi in prefettura

Dal Prefetto ieri mattina il sindaco Francesco Pirani è arrivato di buon’ora. Ha comunicato le sue dimissioni in poco tempo dopo notti insonni e giornate da mal di testa, come aveva raccontato ai suoi. La decisione di togliersi la fascia tricolore, in realtà, l’ha maturata solo in queste ultime settimane, non prima. Di dimettersi infatti, fino a settembre lo escludeva anche pubblicamente. L’accordo non raggiunto però e i ripetuti scontri l’hanno portato in Prefettura. Poi si è chiuso in municipio con i suoi e ha divulgato la notizia.