Una Vigor a due facce: "Errori incomprensibili"

Inutile girarci intorno, la Vigor non ha fatto una bella figura nell’ultima gara del 2024, ma il gol al fotofinish di Rotondo ha evitato guai peggiori.

Hanno rimediato anche stavolta i ragazzi di Clementi, come spesso è accaduto nel corso di un torneo con più dubbi che certezze. Sono ben 7 le rimonte completate da inizio stagione, ma questo dato non è certo rincuorante.

Alla vigilia dell’ultima gara di andata, la Roma City era stata presentata come una delle formazioni più indecifrabili del girone. Forse è così, ma i senigalliesi non sono stati da meno. È come se domenica fossero scese in campo due Vigor diverse: una svagata e fragile, l’altra determinata. Un aspetto che non può non preoccupare mister Aldo Clementi.

"Non riesco a capire perché certi errori vengono causati da giocatori che dovrebbero aver assimilato il mio stile di gioco - dice Clementi -. Non sono una persona che scarica le colpe sugli altri, men che meno sui miei giocatori, le responsabilità sono le mie, probabilmente non sono in grado di far capire a questi ragazzi certi passaggi, certe dinamiche e certe soluzioni".

Le parole dell’allenatore sono dure, in primis verso se stesso, ma sarebbe ingeneroso attribuire a Clementi tutte le colpe.

I primi 10 minuti di gioco, sono lo specchio della stagione della Vigor. Errori banali che alla fine costano caro, giocate senza senso che cambiano l’inerzia della gara. Il gol degli ospiti è solo la punta dell’iceberg di un approccio altamente insoddisfacente. Un errore causato da una incomprensione tra Roberto e De Angelis (le immagini discolpano in toto Rotondo sull’episodio clou), ma non è chiaro se l’ultimo tocco è di un giocatore vigorino.

In queste giornate di festa Clementi non si riposerà più di tanto, penserà a lungo, rifletterà su che cosa non sta funzionando finché non troverà la soluzione, ma il cambio di rotta deve arrivare in primis dai suoi giocatori.

Gli allenamenti riprenderanno il 28 dicembre, non è detto però che il mercato non torni protagonista a stretto giro. Ettore Di Sabatino, infatti, è sempre più fuori dalle rotazioni di Clementi e starebbe cercando un’altra sistemazione.

La Vigor a sua volta punterebbe su un centrocampista con caratteristiche diverse, ma ancora nessun nome è stato fatto in merito al potenziale avvicendamento.

Nicolò Scocchera