Unesco, workshop su "Fabriano 4.0"

Ai nastri di partenza il workshop "Fabriano 4.0: la fibra ottica Ftth al servizio di imprese e industria" in programma per domani alle 10.30 (ingresso libero) alla sala convegni del Palazzo del Podestà. L’evento è organizzato da Fibraweb con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche. Il workshop rientra tra le iniziative patrocinate dal Comune di Fabriano nell’ambito della strategia delle città creative Unesco che ha lo scopo di unire una lista di città che hanno fatto della creatività il motore dello sviluppo economico. Il processo di infrastrutturazione strategica attraverso la fibra ottica Ftth nelle zone industriale fatta da Fibraweb è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Interverranno tra gli altri il sindaco Daniela Ghergo, gli assessori Gabriele Comodi, Francesca Pisani e Maura Nataloni e Massimo Callegari professore di Meccanica delle Macchine e coordinatore scientifico della piattaforma iLabs dell’Università Politecnica delle Marche.