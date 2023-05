Unità spinale, al via un approccio multispecialistico

Si è tenuto presso il reparto di unità Spinale di Ancona un importante incontro tra la FAIP ONLUS, la Federazione Nazionale delle persone con lesione midollare e

la Responsabile della SOSD Unità Spinale Maria Antonietta Recchioni con il team multidisciplinare del reparto, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Delle Marche Armando Marco Gozzini con il Direttore Sanitario Claudio Martini. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Paratetraplegici delle Marche (APM) Primo Sprecacè con la vicepresidente Carmen Mattei ed una rappresentanza del Direttivo, la Consigliera Regionale delle Marche Anna Menghi, il direttore di Dipartimento di Scienze Neurologiche Paolo Balercia, a cui l’Unità Spinale afferisce.

L’Unità spinale è la struttura deputata ad accogliere e trattare pazienti con diagnosi di lesione midollare postraumatica e non traumatica, attiverà un approccio multispecialistico e multiprofessionale in un’ottica di integrazione, per rispondere maggiormente ai bisogni di cura.

L’incontro è stato utile per ricordare da dove si era partiti per arrivare oggi ad avere nelle Marche una delle strutture più accreditate alla presa in carico globale della persona con lesione midollare nel nostro paese, queste le parole del Presidente falabella della Faip. Criticità ma sopratutto opportunità per consolidare l’enorme lavoro svolto in questi lunghi anni da parte di tutti i professionisti della struttura.