Ustica, il racconto della strage a Osimo con il generale Leonardo Tricarico

Osimo, 21 settembre 2023 – Osimo è pronta ad affrontare una grande serata di approfondimento, eccezionale perché sarà il sindaco Simone Pugnaloni a condurre l’intervista di un grande personaggio italiano. Domani alle 21.15 il teatro La nuova fenice si farà scrigno di una serata dedicata alla “Strage di Ustica” in cui il primo cittadino appunto avrà l’onore di intervistare il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e componente dell’Associazione “Verità per Ustica”.

Il tutto anche alla luce delle recenti dichiarazioni del già presidente del Consiglio Giuliano Amato che ha riaperto il dibattito sulla strage del DC9 Itavia, avvenuta il 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone, sulle cui cause ancora non esiste una verità condivisa. L’ingresso a teatro è libero. Tricarico in quei giorni era un tenente colonnello in servizio allo Stato Maggiore dell'Aeronautica e si occupava proprio di difesa aerea.