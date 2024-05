"Va realizzata la pista ciclabile"

Si proceda "senza indugi con i lavori per la realizzazione di una ciclabile nel Comune di Falconara, che attraversi la zona costiera tra la scogliera e la ferrovia dietro la Montedison, dove già esiste un sentiero accidentato frequentato da numerose persone e biciclette". La richiesta arriva dalla Fiab Ancona Conero. "Questa proposta non è soltanto un’opportunità, ma una necessità imprescindibile. È stata dimostrata l’efficacia di ciclabili simili tra Fano e Pesaro, con risultati straordinari in termini di promozione del turismo ciclistico, miglioramento della qualità dell’aria e della vita dei cittadini, nonché riduzione dell’impatto ambientale". Secondo l’associazione, la ciclabile "rappresenterebbe un’aggiunta preziosa alla rete ciclabile regionale, collegando in modo sicuro e accessibile la ciclabile proveniente da Senigallia con la ciclovia dell’Esino fino a Frasassi e consentendo un naturale prolungamento verso sud". E ancora: "L’amministrazione di Falconara ha dimostrato una sensibilità particolare nei confronti della promozione della mobilità sostenibile, sviluppando e realizzando percorsi interessanti e utili per i cittadini e i visitatori. La realizzazione di questa ciclabile rappresenterebbe un passo avanti per una città più vivibile, accessibile e sostenibile".