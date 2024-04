Valzer di parroci. Ad Arcevia. Don Mario

Valzer di parroci, ma per i trasferimenti bisognerà attendere settembre. Il parroco di Arcevia Don Sergio Zandri, il 1 giugno compierà 81 anni e per lui è arrivato il momento di andare in pensione. A sostituirlo, anche se ancora non c’è l’ufficialità, dovrebbe essere Don Mario Camborata, dal 2010 alla guida della Cesanella e successivamente anche di quelle della Pace, Cesano e Scapezzano. L’amato parroco della zona nord della città, potrebbe lasciare la sua comunità dove ha costruito moltissimo, avvicinando tanti ragazzi alla chiesa e raggiungendo più di cento iscritti, durante il centro estivo organizzato presso l’oratorio della Pace. "Don Sergio andrà in pensione – spiega Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia – ma non so ancora chi arriverà al suo posto". A sostituire don Mario potrebbe essere Don Andrea Franceschini, attualmente alla guida della parrocchia di Marzocca. Per avere l’ufficialità degli spostamenti bisognerà attendere la comunicazione del vescovo Franco Manenti, che è attesa dopo l’estate. Ma questi non saranno gli unici spostamenti, altri sacerdoti saranno sostituiti in quello che si annuncia un vero e proprio valzer di parroci, come avviene da sempre a distanza di diversi anni. I parrocchiani sono già in fermento in vista dei cambiamenti dopo che, in questi anni, proprio insieme al parroco di riferimento i fedeli hanno affrontato anche tutte le problematiche legate alla pandemia.