Vandali scatenati, rigate due auto e sparisce la bici

Vandali scatenati e furti nella notte nella città di Maria Montessori. I vandali hanno agito in via Cairoli, rigando, probabilmente con un punteruolo, gran parte della carrozzeria di due auto parcheggiate. Altri hanno rubato una biciletta, per poi abbandonarla. È forte la richiesta di sicurezza a Chiaravalle, dove nei giorni scorsi una donna di 61 anni, dipendente comunale già nota per aggressioni analoghe, nel centro storico ‘Capanne’ ha lanciato dell’acido a un ragazzino che si trovava nel suo garage, ferendolo per fortuna non gravemente. "Ho trovato la mia macchina con un bel graffio a forma di ’ics’ – riferisce una donna –, poi ieri sera hanno rubato la bici a mio figlio. Onestamente non se ne può più. Rubano biciclette per poi buttarle sotto i ponti e chissà dove. E non parliamo dei danni che fanno alle macchine. Se sono ragazzini o adulti non so dirlo, ma i danni sono ingenti". Già in passato erano state rubate bici poi ritrovate abbandonate e danneggiate vicino al fiume o alla pista ciclabile. sa. fe.