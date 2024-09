Vandali sulla spiaggia: ecco le telecamere

"La sicurezza è una priorità per l’amministrazione e, in aggiunta al presidio costante del territorio da parte degli agenti di Polizia locale, stiamo puntando sul nuovo sistema di videosorveglianza". Sono le rassicurazioni del sindaco Stefania Signorini, che detiene la delega alla Polizia locale, dopo l’escalation di furti e raid vandalici che nell’estate ha interessato diverse attività della spiaggia. Da ultime, venerdì notte, quelle di Palombina Vecchia, come Albatros, l’associazione di pesca sportiva e il rimessaggio Base Mare, quando due uomini incappucciati hanno preso a martellate la porta-vetrata d’ingresso ma sono stati messi in fuga dal titolare Massimo Della Rocca, che si trovava all’interno dello stabile.

Per questi ultimi fatti stanno procedendo i carabinieri. Ad ogni modo le parole del primo cittadino servono a ribadire l’impegno per incrementare la percezione di sicurezza in tutto il territorio.

"Le nuove telecamere saranno presenti anche in spiaggia, in misura maggiore che in passato e offriranno immagini di qualità più elevata: ci auguriamo possano rappresentare un deterrente e, se necessario, saranno sicuramente un utile strumento per risalire all’identità degli autori di danneggiamenti e illeciti in generale".

A Signorini si accoda il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni: "Stiamo facendo il possibile per offrire il nostro contributo alle forze di polizia nel controllo del territorio e nella repressione dei reati, anche attraverso l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Tutta la spiaggia attrezzata di Falconara, da Palombina Vecchia alla zona del centro, sarà presto sorvegliata da telecamere di nuova generazione, che sono già in corso di installazione e nelle prossime settimane saranno collegate con la centrale operativa allestita al Comando di piazza Municipio. Questo permetterà di vigilare sulla spiaggia anche nel periodo in cui è più vulnerabile, ossia nella stagione autunnale e invernale, quando è poco frequentata e i malintenzionati potrebbero approfittare dell’assenza del presidio dato dagli operatori balneari e dalle associazioni. La definizione delle immagini delle nuove telecamere potrebbe consentire di identificare gli autori di eventuali illeciti".

Sull’episodio vandalico avvenuto ad inizio estate all’ex Piattaforma Bedetti, quando era stata selvaggiamente presa di mira la sede della guardia medica turistica, oltre ad alcuni chalet vicini, "ad oggi risulta indagato dalla Polizia locale, che ha ricevuto la denuncia, un giovane appena maggiorenne, italiano, residente in città e già noto per piccoli reati – dice il comandante –. Il sospetto è stato denunciato in seguito a una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria per rintracciare la poca refurtiva o tracce del reato all’esito della quale sono stati reperiti elementi utili all’identificazione del presunto autore".

Giacomo Giampieri