Vannacci a Filottrano, il Pd contro il sindaco

Stavolta in veste di europarlamentare, Roberto Vannacci, a un anno esatto dalla prima visita, è tornato a Filottrano ieri pomeriggio, ospite del sindaco Luca Paolorossi. Una visita istituzionale della città e dei palazzi storici accompagnato dal primo cittadino. Su tutte le furie il Pd locale: "Vannacci ha più volte manifestato la sua ostilità verso le tematiche dei diritti civili. Il sindaco invece collabora con il Fondo Virgo, da sempre attento ai temi dell’inclusività, tanto che investe nel Pride Village di Padova. Ci chiediamo pertanto: con chi è d’accordo il sindaco in materia di inclusività? Con Virgo che investe in progetti che ruotano attorno alla comunità Lgbtqia+ o con Vannacci? Concludiamo condividendo le parole della consigliera regionale Manuela Bora che ha detto "Filottrano è famosa per il suo antifascismo e i suoi patrioti partigiani, per questo vorrei far sapere che l’onorevole Vannacci qui non è il benvenuto". Guardando il bicchiere mezzo pieno, è un sollievo sapere che sarà impegnato a visitare la città e non a presentare i suoi libri pieni di odio, stereotipi e attacchi violenti nei confronti di minoranze, disabili e donne".