Vendetta a Jesi: taglia gomme all'auto sbagliata

Viene rimproverato dall’insegnante e per vendetta prova a tagliarle gli pneumatici ma sbaglia auto e squarcia quelle di un altro insegnante. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nel cortile di una scuola media secondaria di primo grado. I contorni della vicenda restano ancora tutti da chiarire ma il ragazzino non avrebbe accettato il rimprovero ricevuto in classe da un’insegnante che lo aveva ripreso per un gesto aggressivo nei confronti di un compagno in classe. Il ragazzino aveva giurato ai compagni di vendicarsi tagliando le gomme dell’auto dell’insegnante e non era affatto una frase fatta. Il ragazzino si è munito di un oggetto tagliente, forse un taglierino e l’indomani è tornato nel cortile interno della scuola squarciando i due pneumatici anteriori della vettura per poi vantarsene con i compagni, increduli. Il ragazzino non sapeva di aver danneggiato la macchina (dello stesso modello e colore) di un altro insegnante. A prescindere da questo dovrà ‘pagare’ per quanto fatto. La questione è già al vaglio degli organismi preposti oltrechè dei genitori del ‘vandalo’.