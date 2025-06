Venerdì di luglio e notti bianche. Confermati gli eventi di punta

L’estate è arrivata e in programma, definito, al momento c’è solo il calendario delle sagre partito da una settimana. La sindaca però si è subito coordinata con Confcommercio e commercianti del centro per organizzare al meglio l’incontro dedicato alle attività estive che si è tenuto lunedì pomeriggio. Tanti gli esercenti presenti in Comune.

Confermati gli eventi di punta, quelli tradizionali dell’estate osimana: tra tutti i "Venerdì di luglio", le notti bianche in centro con musica, spettacoli itineranti, angoli dedicati agli artisti, mostre e negozi aperti fino a tarda notte, e poi "Calici di stelle" la notte di San Lorenzo all’insegna del buon vino, delle note e dell’osservazione dei corpi celesti.

Il chiostro di San Giuseppe da Copertino ospiterà rassegne musicali su diverse serate e si cercherà di allestire diverse mostre non a palazzo Campana, i cui lavori post sisma proseguono, ma nel vicino palazzo Gallo. In corso di integrazione diverse altre serate che presto saranno svelate.

Oggi alle 17.30 in biblioteca incontro dedicato alla famiglia Simonetti, un’occasione preziosa per riscoprire le vicende di una nobile casata marchigiana e il loro intreccio con le trasformazioni politiche e sociali del tempo. Ai commercianti è stata chiesta massima partecipazione tanto che è stata creata una chat per scambiarsi idee. Il discorso sulla programmazione, in un certo senso, è stata a lungo termine perché si è parlato addirittura del Natale, con la richiesta di ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio.