Via ai lavori al cimitero di Posatora

Prendono avvio i lavori al cimitero di Posatora. Gli interventi previsti interesseranno le parti in calcestruzzo armato con verifica e trattamento dei ferri e rispristini di copriferri, interventi su solai, pavimentazioni e coperture con parziale rifacimento delle stesse e recupero delle finiture di facciata. Gli stessi si inseriscono nel primo contratto applicativo di manutenzione dell’intero cimitero di Posatora, per un totale lavori di 481.543,66 euro (al netto del ribasso) e un investimento dell’Amministrazione pari a 750mila euro. L’intero Accordo Quadro di manutenzione straordinaria del Cimitero di Posatora prevede un finanziamento totale di 1 milione e mezzo di euro in tre annualità. L’impresa aggiudicataria è il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.di Rimini, che ha designato come consorziata esecutrice l’impresa Macoser srl di Fano.

Dal 28 febbraio e fino al termine dei lavori sarà quindi interdetto l’accesso e la fruizione da parte di utenti e operatori del settore (fiorai, marmisti, imprese funebri, addetti di Ancona Servizi) al colombario Serie 8 relativamente al solo blocco a monte, lato ingresso. Interdetto anche il solo ingresso a monte, prospiciente la Serie 9 e soltanto per le giornate del 3 e 4 marzo.

Il cimitero di Posatora resterà fruibile ad utenti ed operatori rispettando l’orario di apertura vigente, ad eccezione per le due aree suddette oggetto di interdizione; l’accesso continuerà ad essere garantito tramite il secondo ingresso, posto a valle della stessa area cimiteriale.