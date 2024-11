Via Cilea, i residenti chiedono una rotatoria "anti ingorghi"

I residenti di via Cilea chiedono da anni una rotatoria per snellire il traffico. "Ci sembra opportuno riflettere ancora sulla necessità di una rotatoria all’altezza dell’incrocio che interessa Via Cilea, la Statale Adriatica e Via Zanella. Abbiamo cercato di approfondire i vantaggi della rotatoria. Innanzitutto, la rotatoria (o rotonda) modera e snellisce il traffico, rendendolo più scorrevole, diminuendo i frequenti ingorghi. Le statistiche ci informano che si riscontra una riduzione notevole degli incidenti stradali, soprattutto quelli con collisione frontale che hanno conseguenze anche gravi. Infatti quando un incidente avviene in un rotatoria, l’urto si provoca in senso laterale, quindi è meno pericoloso – spiegano alcuni residenti - Si realizza una maggior sicurezza, poiché l’obbligo di dare la precedenza ai mezzi che hanno impegnato la corsia, causa una moderazione della velocità dei veicoli che transitano. Inoltre, le rotonde hanno un impatto migliore sull’ambiente poiché riducono l’inquinamento. Da anni auspichiamo la soluzione dei problemi del traffico su via Cilea, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute di chi abita e transita nella via".