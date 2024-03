Viabilità a Chiaravalle: "Nuovi attraversamenti e parcheggi in via Verdi"

Traffico che attraversa la città, l’amministrazione comunale di Chiaravalle annuncia interventi su via Verdi. "Abbiamo in programma – spiegano da Chiaravalle Domani – il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, comprensiva di attraversamenti pedonali, parcheggi per disabili e parcheggi rosa, le potature (così da permettere una migliore illuminazione), il ripristino di porzioni di asfalto e di marciapiede in corrispondenza dei pini e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati". Stanziati in tutto 90mila euro "per la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali – fa sapere il Comune –: uno si trova nelle vicinanze di una zona con numerosi esercizi commerciali (zona farmacia) e un altro vicino ad un parco molto utilizzato (parco Allende), andando così anche a mettere in sicurezza la pista pedociclabile. Gli attraversamenti saranno rialzati e illuminati a led, saranno realizzate poi isole pedonali salvagente". sa. fe.