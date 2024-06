Viabilità in tilt al Piano. Il Comune corre ai ripari

Viabilità al Piano nell’area del mercato, al via entro una decina di giorni i lavori per la modifica legata al transito veicolare. Lo ha messo ieri nero su bianco una seduta straordinaria della giunta (che ha anche affrontato il tema dello sbarco dei naufraghi dalla nave Ocean Viking, il cui attracco al porto di Ancona è avvenuto stamattina poco prima delle 8) che ha approvato il provvedimento annunciato mercoledì scorso nella seduta del consiglio comunale dall’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Una decisione resa quanto mai necessaria dalle conseguenze provocate dalla chiusura al transito dei veicoli lungo la strada che da piazza d’Armi conduce a via Colombo nei giorni del mercato, ossia il martedì e il venerdì.

Ieri, infatti, altra giornata campale nella zona mercatale dove intanto vanno avanti i lavori per la realizzazione del primo stralcio del grande progetto (8 milioni circa per la prima parte, la costruzione della nuova struttura, opera progettata dalla vecchia amministrazione e già finanziata). La presenza delle bancarelle nel tratto stradale, occupato anche dal parcheggio provvisorio, ha provocato nuovi disagi per la circolazione in tutto il quartiere. Code lunghe su via della Montagnola, ma soprattutto nel tratto finale di via Torresi che si immette su piazza Ugo Bassi. Non poteva essere altrimenti con lo sbarramento della strada parallela che entra dentro l’area del mercato per ricollegarsi a via Colombo in uscita dalla città.

La nuova soluzione studiata dall’assessore Tombolini e dai suoi tecnici, a partire dal dirigente dell’area ‘lavori pubblici’, Stefano Capannelli, consentirà di riattivare il tratto stradale nei due giorni più delicati, il martedì e il venerdì appunto (negli altri giorni la viabilità non subisce limiti). La carreggiata passerà sul lato sinistro (direzione del senso di marcia verso via Colombo), lasciando parcheggio e banchi del mercato sulla parte centrale e su quella destra, per poi compiere una curva in modo da riconnettersi con la strada originale regolata dall’impianto semaforico all’incrocio con via Colombo. Per fare tutto ciò verranno abbattuti i marciapiedi che dividevano la carreggiata dall’area mercatale, del tutto inutili con la nuova sistemazione. I lavori di sistemazione della nuova viabilità non dovrebbero durare al lungo e nel giro di poche settimane saranno conclusi e il nuovo assetto messo subito alla prova.