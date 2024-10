Il video del G7 nel mirino: “Inglese maccheronico”

Ancona, 6 ottobre 2024 – Traduzioni maccheroniche e incomprensibili nel video promozionale della città in occasione del G7 Salute, il Pd attacca ironicamente la giunta Silvetti: “Dopo il latino, scivolano anche sull’inglese _ affermano i consiglieri del gruppo Dem di Ancona _. Passata la vicenda dell’imperatore del formaggio (‘da Imperatori caesari’ a ‘imperatori caseari’) in via XXIX settembre eravamo convinti si fosse imparato a fare attenzione, supervisionando l’attività di coloro che collaborano con l’amministrazione.

Il centrodestra continua invece a fare confusione con le lingue. E stavolta proprio in occasione del G7 Salute, dove ci ritroviamo con un video promozionale su Ancona con sottotitoli formulati in un inglese maccheronico e ai limiti dell’incomprensibile. Grande Ancona, ma non troppo, verrebbe da dire”.

Il video in questione, diffuso da giorni sui social e condiviso da centinaia di persone, sta facendo il giro del web. Un prodotto di impatto, con immagini e suoni accattivanti, dal sole che tramonta allo sciabordio delle onde passando per le riprese con il drone, nulla da dire. tuttavia, sotto il profilo della correttezza linguistica dei messaggi presenti nel video è assolutamente da rivedere se non da correggere. Errori da ‘matita rossa’ come si usava e forse si usa ancora a scuola e di cui in molti si sono accorti. Abbiamo sottoposto il video a una traduttrice madrelingua, dunque in alcun modo interpretabile, e in determinati passaggi gli autori della traduzione hanno davvero preso un grosso abbaglio.

Una frase, in particolare, è la più complessa indicata: ‘Only in Ancona you can watch enjoy the sun going the sun rising and going down on the sea’. Anche ripetendola a voce suona malissimo, per non parlare della totale mancanza di punteggiatura che avrebbe limitato i problemi. Ci sono ripetizioni, ma anche errori grammaticali gravi.

Per essere corretta la frase doveva essere questa: ‘Only in Ancona you can watch and enjoy the sun rising and setting over the sea’. In effetti la frase fila e suona molto meglio, ma soprattutto è corretta. Ieri sera, compreso l’enorme autogol, la frase è stata modificata in “Only in the city of Ancona you can enjoy both the sunrise and the sunset over the sea”, comunque non il massimo. ‘Vanvitelli’s mark’, il segno di Vanvitelli, sembra tradotto da Google, più giusto ed elegante ‘Vanvitelli’s touch’. Tradurre lo slogan ‘Da mare a mare’ ‘From sea to sea’ (dal mare al mare) non è corretto, andava specificato o cambiato, ‘Flavor’ (sapore) è un termine americanizzato, meglio ‘flavour’. Dettagli.