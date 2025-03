Vigor e Castelfidardo In palio punti pesanti

SENIGALLIALa vincitrice della sfida tra Civitanovese e Vigor potrebbe dare una svolta alla propria stagione. Il pareggio non sarebbe un risultato disprezzabile, ma entrambi gli allenatori credono al colpo grosso. "Siamo riusciti ad allenarci al meglio perché abbiamo definitivamente voltato pagina dopo la sconfitta di Teramo - dice mister Mauro Antonioli, tecnico della Vigor -. Ho recuperato tutti i giocatori, compreso Pesaresi che in settimana ha saltato alcuni allenamenti. Il problema maggiore riguarda la scelta dell’under visto che dovremo fare a meno di Kone". Al di là delle assenze, la Vigor dovrà battersi contro una rivale che ha bisogno di punti e vive un ottimo momento di forma. "La Civitanovese è una squadra affamata, ha bisogno di vincere e cercherà di farlo a ogni costo di fronte ai propri tifosi. Detto ciò anche la Vigor ha imparato a giocare con il coltello tra i denti, mi aspetto dunque una gara dove l’agonismo farà da padrone - continua il mister -. Dobbiamo essere consapevoli che affronteremo una partita diversa rispetto a quella di Teramo, in un campo difficile, al cospetto di una squadra che può metterci in difficoltà".

Cosa farà la differenza? Antonioli prova a dare la sua risposta. "La determinazione nel provare a conquistare le seconde palle ad esempio - continua l’allenatore Vigor -. Dovremo esser bravi a far valere le nostre doti tecniche; non sarà semplice, ma ora non possiamo accontentarci".Una gara dal peso specifico enorme, ma fuori dal campo sarà anche l’incontro tra due tifoserie amiche. "A essere sincero non sapevo di questa amicizia, ma è un vantaggio per tutti - aggiunge il tecnico della Vigor -. Questo aspetto non toglie nulla all’agonismo in campo, un fattore che fa parte dello sport ed è giusto che ci sia, ma anche l’amicizia è un valore importante. Dobbiamo proporre un calcio intenso, ma corretto - conclude Antonioli - a differenza di ciò che si è visto al Bianchelli una settimana fa". Beu, Furini e Fernandez dovrebbero essere gli under titolari. Arruolabile capitan Pesaresi, ma è difficile pensare a un impiego dall’inizio. Salgono le quotazioni a centrocampo di Carnevale sempre, prezioso per la sua duttilità.Nicolò Scocchera