Vigor e Castelfidardo Tra svolta e conferma

Ci sarà anche Nicola Vecchio a Teramo. Il centrale difensivo figura tra i convocati di mister Marco Giuliodori dopo che da venerdì è ufficialmente del Castelfidardo. L’altra sera la società lo ha ufficializzato così: "Il Castelfidardo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Nicola Vecchio per il prosieguo della stagione". Vecchio sostituisce Boccaccini. L’ex Terracina è un classe 1997 con trascorsi nelle giovanili dell’Udinese e nella sua carriera ha vestito diverse casacche in D. Insomma a Castelfidardo è arrivato un giocatore esperto della categoria che ha disputato la prima parte di stagione al Terracina, nel girone G di D, chiusa con 16 presenze. La Procura Federale ha sbloccato quindi il tesseramento e Giuliodori potrà contare anche sull’esperto centrale di difesa in un reparto dove oggi non ci sarà Imbriola squalificato. E quindi Vecchio potrebbe partire titolare. Ma Imbriola non sarà l’unico assente nei fidardensi visto che per infortunio non ci saranno Angeletti oltre ai soliti Osama e Guella. Di fronte ai biancoverdi un Teramo neopromosso, ma ambizioso, terzo in classifica assieme al Chieti, con sei punti di vantaggio rispetto al Castelfidardo, settimo assieme alla Forsempronese.

"Una buonissima squadra - il pensiero di Giuliodori -. Giocano bene, una squadra organizzata, con idee, un allenatore che mi piace e che da giocatore può vantare una carriera importante, con stagioni in B. Non dimentichiamoci che hanno fatto bene anche l’anno scorso e non erano i favoriti visto che sulla carta la squadra più forte era il Giulianova". Giuliodori al Bonolis scende da ex visto che ha giocato con i biancorossi in C2. "Ci aspetta una partita difficilissima, scenderemo rimaneggiati, ma dovremo dare un’ulteriore dimostrazione che siamo squadra. Il Teramo è forte in tutti i reparti, ma soprattutto tra centrocampo e attacco". Il Castelfidardo conta sulla forza del gruppo e vuole confermarsi anche in terra d’Abruzzo. Anche domenica è arrivata un’ulteriore dimostrazione. Braconi che era squalificato è stato sostituito dal giovane Caprari, classe 2006, che ha realizzato una doppietta.