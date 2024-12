Vigor in cerca di rinforzi: sfida decisiva a Fossombrone senza capitan Pesaresi

Prima un attaccante poi, forse, un ritocco a centrocampo. Le linee guida in casa vigorina appaiono chiare, nel frattempo l’ultima trasferta del 2024 incombe: domenica alle 14.30 i rossoblu saranno impegnati nel difficile campo di Fossombrone. In molti si aspettano un rinforzo, un’arma in più in vista di questo sentitissimo derby.

Difficile prevedere le prossime mosse del club, ma sul fatto che la Vigor dovrà fare a meno di capitan Pesaresi, squalificato a causa dell’ammonizione rimediata domenica, non ci sono dubbi. I rossoblu, attualmente, si ritrovano senza centravanti, eccezion fatta per il giovane Stecconi.

Mister Aldo Clementi dovrà inventarsi qualcosa, salvo colpi di scena in grado di cambiare prospettiva. "C’è la volontà di potenziare la squadra, dobbiamo solamente organizzarci perché il budget va rispettato e questa è una priorità assoluta - dice il direttore sportivo Moroni -. L’infortunio di Gabbianelli impone una riflessione anche per il centrocampo, sappiamo cosa ci serve e ci muoveremo con criterio. La società è ben strutturata, ma i giocatori non si ingaggiano in maniera precipitosa. Stiamo valutando dei profili che il mister conosce bene, alcune voci hanno un fondo di verità altre invece sono semplici invenzioni".

Non si lascia sfuggire niente l’uomo mercato della Vigor, ma un indizio c’è: la società potrebbe mettere a disposizione di Clementi un attaccante che il tecnico conosce già. Di certo la Vigor non vuole ritrovarsi per le mani un altro centravanti in prova, senza essere certa del potenziale e, soprattutto, delle condizioni fisiche del profilo scelto.

Il tempo delle supposizioni si sta esaurendo, mister e tifosi si aspettano un nome a stretto giro.

Il ritorno al successo ha caricato squadra e ridato fiducia all’ambiente. L’uomo del momento, nonché della provvidenza, è senza dubbio Gonzalez.

"Sergio è un ottimo giocatore, forse qualcuno è stato un po’ troppo precipitoso nel giudicarlo - dice Moroni -. È forte, sta venendo fuori ed io sono molto orgoglioso di lui, se solo avesse maggior fiducia in se stesso diverrebbe davvero un calciatore fuori categoria".

Gonzalez è tra i più in forma, ma è ormai evidente che alla Vigor serve anche altro per tornare ad ambire a qualcosa di prestigioso.