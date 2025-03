Vigor, Pesaresi in dubbio: "Con la Samb dare tutto"

La gara contro la Samb, può segnare il cammino della Vigor. Nel bene e nel male, i rossoblu di Senigallia dovranno fare i conti con un appuntamento che condizionerà il loro percorso. Un derby proibitivo sulla carta, con un problema ulteriore per la Vigor: le condizioni di Pesaresi non sono ottimali a poche ore dal match.

È una fase delicata e non tutti sono abituati ad affrontarla, ma le parole di una bandiera vigorina come Stefano "Fefi" Goldoni possono essere molto utili.

"Quella di San Benedetto è una realtà pazzesca, una piazza con un entusiasmo incredibile, basta vedere le presenze che si registrano ogni domenica al Riviera - dice Goldoni -. Oltre agli appassionati c’è la squadra: scorrendo i nomi in rosa non è difficile capire perché stanno dominando il campionato. Sono fortissimi in tutti i reparti, ma la Vigor ha le sue chance".

La Samb vuole vincere il campionato e non farà sconti, la Vigor è avvertita.

"Certe partite rimangono dentro, ben impresse nella memoria di un calciatore e quella contro la Samb non fa eccezione. Sono partite che non si dimenticano, questo almeno per quanto riguarda la mia esperienza da giocatore e, seppur brevissima, da allenatore - continua Goldoni -. Più si alza la posta, più ci si carica e il grande pubblico è sempre motivo di orgoglio. Se domenica ci saranno tanti senigalliesi sugli spalti, il merito è dell’ambiente vigorino che in questi anni ha saputo creare un clima coeso. La forza del progetto ha permesso alla città di avvicinarsi sempre più alla Vigor e questo non va mai dimenticato".

Una reazione, tutto il mondo Vigor si aspetta questo ed anche Goldoni.

"È un momento no, ma i ragazzi hanno un compito - conclude "Fefi" -. Devono essere disposti a dare qualcosa in più, gettare il cuore oltre l’ostacolo… Serve questa cultura del lavoro, questa mentalità per venir fuori dalle situazioni più buie, altrimenti si rimarrà nell’oblio della mediocrità. Conosco la Vigor, il lavoro quotidiano di una squadra che ha tutte le carte in regola per cambiare marcia".

Le parole di Goldoni dovrebbero essere un monito per il gruppo che ora più che mai ha bisogno di farsi trascinare dalla carica dei propri tifosi. A tal proposito, mister Antonioli ha deciso, in accordo con il club, di lasciare la rifinitura di stamattina a porte aperte. Inusuale visto che si tratta di un derby, ma in questo momento la carica del popolo vigorino è più importante di ogni pretattica.

Nicolò Scocchera