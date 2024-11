Vigor, serve continuità. Sfida dura con la Samb

Sale l’attesa, il derby a tinte rossoblu tra Samb e Vigor è ormai alle porte.

La corazzata di mister Ottavio Palladini, così talentuosa e solida, affronterà la Vigor di Aldo Clementi, una delle squadre più imprevedibili del girone.

Dopo un periodo complicato, la compagine senigalliese ha dimostrato di saper reagire: il mese di ottobre non è stato certo positivo, poi la rotta è cambiata e sono arrivate 3 vittorie consecutive. Una di queste proprio al "Riviera" in Coppa; la striscia di risultati utili è proseguita con il pareggio di domenica scorsa contro la Recanatese, un pari a reti bianche che non ha certo scalfito l’ottimismo e l’entusiasmo dell’ambiente, ma in campionato la musica sarà ben diversa e tutti ne sono consapevoli.

Il popolo rossoblu risponderà presente anche al "Riviera", ad oggi infatti sono stati venduti circa 200 tagliandi sui 500 disponibili, ma i numeri potrebbero ulteriormente lievitare visto che la prevendita rimarrà aperta anche nel corso della giornata di oggi.

Clementi ed i suoi giocatori sperano di poter fare affidamento sul caloroso apporto del popolo vigorino, ma nella testa del mister senigalliese ci sono tante altre questioni da risolvere. In primis dovrà disegnare il centrocampo ideale, perlomeno più solido e consistente di quello visto una settimana fa contro i leopardiani.

Stavolta mancherà anche De Angelis, l’ammonizione rimediata domenica scorsa gli costerà la squalifica, non solo: Gabbianelli, versatile punto fermo dello scacchiere di Clementi, non è al meglio. In questi giorni ha svolto del lavoro differenziato, ma dovrebbe comunque essere arruolabile per San Benedetto. La presenza di Gabbianelli è fondamentale per l’allenatore della Vigor: il talento offensivo, l’imprevedibilità ed il dinamismo dell’ex Rimini sono caratteristiche molto preziose, anche per innescare i rapidi esterni d’attacco Kone e Ferrara, difficile dunque pensare che l’allenatore ne farà a meno.

Cosa si inventerà Aldo Clementi? Idaro, già a segno 10 giorni fa al "Riviera", potrebbe essere la scelta giusta per dare alla squadra maggiore fisicità nella mediana, ma anche l’equilibrio e la duttilità di Subissati possono essere ingredienti che potrebbero far comodo al mister di Senigallia.

Molto più di una suggestione, invece, l’impiego di Sergio Gonzalez, decisamente positivo l’apporto dello spagnolo nell’ultimo derby contro la Recanatese. "Ci aspetta una gara molto impegnativa, lo sappiamo e ci siamo preparati al meglio - dice Gonzalez -. Non sarà però lo stesso film della settimana scorsa: la Samb ha qualità, gioca davanti al proprio pubblico, quindi non potremo commettere errori. Credo fermamente che la Vigor possa giocarsela alla pari con tutti in questo campionato, sta a noi dimostrarlo".

Gonzalez è concentrato e fiducioso. Le sue prestazioni stanno migliorando e punta a diventare un pilastro del centrocampo. "Sto bene fisicamente e mi trovo altrettanto bene a Senigallia, quindi sono ottimista - rimarca Gonzalez -. Mi auguro di trovare continuità, di poter dimostrare le mie qualità, ma il bene della squadra deve essere la priorità assoluta. Dai risultati del gruppo derivano anche i successi personali".

