Villaggio della legalità allestito dalla polizia

Oggi, dalle 16, in piazza IV Novembre in occasione e nell’ambito della festività per San Ciriaco si terrà l’evento inaugurale del Villaggio della legalità della Polizia di Stato. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Capocasa, esprime la più alta mission della

Polizia ovvero quella di #essercisempre, al servizio dei cittadini, tra i cittadini.

All’evento saranno presenti diversi stand delle varie specialità della Polizia di Stato. Inoltre, saranno presenti: la Polizia Stradale con le sue moto ed il suo Camper Azzurro dotato di un tappeto multimediale con simulazione di un percorso stradale; la Polizia Scientifica con l’allestimento di una scena del crimine illustrerà le principali

attività svolte per la ricerca di tracce del delitto; i cinofili con i poliziotti a quattro zampe specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti; il personale sanitario della Polizia che illustrerà le principali manovre salva vita attraverso un "corner sanitario".