Visite guidate con la Famiglia Addams, feste e fortezze segrete

Tanti gli eventi organizzati in provincia per Halloween, anche in luoghi ‘particolari’. Come le Grotte del Cantinone di Osimo, dove imperverserà la Famiglia Addams. Previste due visite guidate, alle 15.30 e alle 16.45. I bambini possono indossare il loro costume e partecipare a questa avventura in un’atmosfera misteriosa e affascinante, con tante sorprese in serbo per loro. Età consigliata dai 6 agli 11 anni. Già registrato il sold-out.

Senigallia offre ai visitatori un altro luogo di grande fascino, la Rocca Roveresca, dove i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della storia e dei segreti della fortezza (visite alle ore 10, 11.30, 16 e 17.30). Prenotazioni: 071 63258.

Alla discoteca Mamamia oggi (dalle ore 22.30 alle 4) va ins cena la versione horror della ‘Festa Random’, l’evento in cui si può indossare qualsiasi abito e ‘accessorio’ venga in mente, e dove la musica è scelta a caso, passando da un genere all’altro senza alcun criterio. ‘Halloween Horror City Circus’ è invece la proposta del Paradise di Monsano, dove dalle ore 20.30 fino a tarda notte ci sarà un percorso ‘da paura’ animato da attori professionisti, figuranti e artisti circensi, tra spettacoli e mini show. Consigliato ai maggiori di 14 anni. Decisamente diverso l’Halloween al Santuario di Loreto, dove alle 21 è prevista la veglia di preghiera ‘HolyWin’, presieduta dall’arcivescovo Fabio Dal Cin.