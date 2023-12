Voli di continuità poco utilizzati. Atim, nessuna intesa con Ryanair

Sui voli di continuità dall’aeroporto Sanzio verso Milano, Napoli e Roma gli aerei sono stati riempiti mediamente intorno al 20%. Lo ha riferito l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni durante il Consiglio regionale rispondendo a diverse interrogazioni del Gruppo Pd sulle rotte di continuità e internazionali dello scalo marchigiano, sul "protocollo di intesa con Ryanair" e sul "contratto Atim-Aeroitalia". Quanto ai volumi dei traffici sui voli di continuità, Brandoni ha riferito di "1.697 passeggeri complessivi sulla tratta Ancona-Roma Fiumicino e viceversa, con una media di riempimento del 20%"; sui voli Ancona-Milano e Milano-Ancona "1.492 passeggeri" e riempimento velivoli al "21%"; infine per Ancona-Napoli e Napoli-Ancona, sui voli sono saliti 913 passeggeri con un riempimento del 22%. "Numeri impressionanti e imbarazzanti - dice il capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi -. Sulla base di una copertura del 20% sulla continuità territoriale, dividete i 20 milioni di euro che ci abbiamo messo e pensiamo a quanto paghiamo il servizio. O si cambia o serve un atteggiamento diverso. Qual è il piano industriale?". Il Gruppo Pd ha lamentato il mancato riscontro agli accessi agli atti sulla documentazione nell’ambito delle vicende aeroportuali e dei rapporti tra Atim e Aeroitalia, e chiesto lumi sul protocollo di intesa con Ryanair di cui aveva parlato il presidente Francesco Acquaroli. "Non esiste alcun accordo o protocollo vigente - ha risposto Brandoni - sottoscritto con compagnie aeree per incentivare le rotte mentre prosegue l’attività di Atim per la promozione del territorio. A tal fine sono in corso le procedure amministrative per l’individuazione di operatori economici finalizzate ad affidare servizi di marketing per la promozione della Regione sui canali specializzati". Nella replica il primo firmatario della mozione, Antonio Mastrovincenzo, ha rimarcato come "Brandoni smentisce le parole del presidente della Regione".