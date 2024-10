Voli di continuità verso la proroga con SkyAlps

Una riunione nel pomeriggio di ieri, per limare i dettagli e chiarire gli ultimi aspetti. Poi, parola del governatore Francesco Acquaroli, "nelle prossime settimane ci sarà il bando. Ma contemporaneamente stiamo lavorando per la proroga del servizio in essere per garantire continuità ai collegamenti tra le Marche per Milano, Roma e Napoli". Così si è espresso il presidente, al mattino, a margine del Consiglio regionale, in merito all’ormai imminente pubblicazione del (nuovo) bando di continuità territoriale che dovrà consentire la prosecuzione delle rotte da e per l’Ancona International Airport verso i tre importanti hub italiani.

Secondo le ricostruzioni, al successivo tavolo tecnico (pomeridiano) avrebbero partecipato le delegazioni di Regione, Ente nazionale dell’aviazione civile (Enac) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovvero i tre soggetti deputati a strutturare la gara che dovrebbe essere bandita a stretto giro di posta. È stato necessario perfezionare ogni singolo aspetto, memori di quanto accaduto dopo l’uscita anticipata di Aeroitalia – e la guerra legale avviata con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – e il subentro di SkyAlps nella procedura di emergenza. Il vettore altoatesino avrebbe già mostrato una disponibilità di fondo nel coprire ancora il servizio, in attesa dell’aggiudicazione del bando. E non è da escludere che la stessa compagnia, che ha mostrato una buona affidabilità e un servizio migliorato, possa scegliere di parteciparvi. Discorsi prematuri, questi. Certo è che le rotte di continuità territoriale non potranno subire alcuna interruzione in questo periodo delicato. E allora Acquaroli, ad espressa domanda, "sostanzialmente si va avanti con SkyAlps?", rispetto alla "copertura" tra il termine della procedura d’emergenza e l’avvento del (nuovo) vettore che si aggiudicherà il bando, ha chiarito: "Saranno i tecnici a doverlo stabilire, ma sicuramente bisognerà dare continuità a questo servizio. Dall’altra parte ci sarà il bando e questo potrà vedere partecipare tutti coloro che saranno interessati. Sarà aggiudicato a quello che presenterà l’offerta più congrua rispetto al bando stesso", ha concluso il governatore. Posti anche i punti imprescindibili da rispettare: la doppia rotazione giornaliera su Roma (oggi l’andata e il ritorno è su due giorni), oltre a quella su Milano, nonché i due voli settimanali su Napoli.

