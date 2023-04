Fiction di Raoul Bova ad Ancona: riprese dove e quando

Ancona, 8 aprile 2023 – Arriva lui, bello, bello. Raoul Bova sarà in città martedì prossimo per girare le scene della nuova fiction televisiva che lo vede protagonista e che sarà ambientata in parte proprio ad Ancona.

Dopo l’annuncio da parte della produzione, la Lux Vide, che cercava comparse per la serie tv con riprese da fare tra l’11 e il 22 aprile, gli agenti sono già al lavoro su Ancona e hanno fatto diversi sopralluoghi per cercare le ambientazioni più adatte a fare le prime riprese. Una location già decisa è quella del Passetto e si inizierà proprio martedì, probabilmente attorno all’ora di pranzo. Il "ciak si gira" riguarderà la spiaggia, la zona delle grotte, quelle sotto l’ascensore.

L’entourage di Raoul Bova ha già fatto delle incursioni e ha chiesto ai grottaroli di tenere aperte le grotte per quella giornata, perché serviranno per le riprese.

Per il Passetto sarà un ritorno di telecamere perché anche nel film di Nanni Moretti, "La stanza del figlio", vincitore della palma d’oro a Cannes, c’erano state scene girate in spiaggia.

In città c’è molta curiosità per l’evento che vedrà arrivate nel capoluogo dorico molti mezzi pesanti al seguito dello staff e ben 12 camper che si posizioneranno proprio nell’area del Passetto.

Il litorale delle grotte non sarà interdetto al passaggio ma quella della zona dell’ascensore probabilmente sì, verrà riservata agli addetti alle riprese, agli attori, ai costumisti e alla regia. Sulla fiction c’è molto riserbo ma indiscrezioni hanno già fatto emergere che la serie sarà quella intitolata "I magnifici cinque", dove Raoul Bova sarà un insegnante di atletica di ragazzi paraplegici.

Questo motiva anche la seconda ambientazione, dove saranno fatte le riprese, che riguarderanno il Palaindoor alle Palombare.

La fiction si svilupperà su quattro puntate per la regia di Alex Sweet, lo stesso di "Buongiorno mamma", altra fiction già andata in onda e che ha visto protagonista sempre Raoul Bova. La produzione, quella della Lux Video, è la stessa di fiction di successo quali "Viola come il mare", "Che Dio ci aiuti", "Blanca", "Un passo dal cielo" e "Doc-nelle tue mani".

Sopralluoghi per fare poi le riprese sono stati fatti anche al Duomo, dove verranno girate delle scene, in sostituzione di piazza del Papa, inizialmente scelta per la chiesa di San Domenico che però è ancora chiusa per i danni del sisma.

E ancora la troupe è attesa anche alla baia di Portonovo, al Fortino Napoleonico.

Insomma dal centro storico al mare Raoul Bova girerà per mezza Ancona e le fan lo stanno già aspettando. Ancora non è noto dove l’attore alloggerà per la permanenza delle riprese che saranno fatte in più giornate.

Oltre Ancona le telecamere si sposteranno anche nella vicina Numana, sono stati presi già i primi contatti con il sindaco Gianlugi Tombolini. Ma non è tutto, alcune scene saranno girate anche ad Ascoli Piceno.

Insomma per l’attore bello come il sole una full immersion tutta marchigiana. La Lux Video si appoggerà in loco alla Guasco Srl, casa di produzione cinematografica, editoria ed eventi culturali tutta anconetana.